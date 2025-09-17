Ричмонд
По партиям распределили места в Заксобрании Челябинской области

Недавно завершились выборы в Заксобрание Челябинской области VIII созыва. После подсчёта голосов в региональном избиркоме прошло 129-е заседание, на котором подвели итоги и распределили по партиям мандаты.

Источник: Избирательная комиссия Челябинской области

Большинство мест в южноуральском парламенте ожидаемо досталось «Единой России». Партия получила 48 мандатов из 60 возможных: 20 по единому избирательному округу и 28 по одномандатным округам.

Второй по численности партией в ЗСО стала «Справедливая Россия». На её счету шесть мандатов. Четыре она получила за счёт голосования по партийным спискам, а оставшиеся — за счёт избрания населением двух членов партии.

Остальные политические объединения не добились побед в одномандатных округах. Мандаты для них распределяли исходя из процентов, набранных по единому избирательному округу. По два места в ЗСО досталось ЛДПР и «Новым людям», по одному — КПРФ и «Партии пенсионеров».

