По партиям распределили места в Заксобрании Челябинской области

Большинство мест в южноуральском парламенте ожидаемо досталось «Единой России». Партия получила 48 мандатов из 60 возможных: 20 по единому избирательному округу и 28 по одномандатным округам.
Второй по численности партией в ЗСО стала «Справедливая Россия». На её счету шесть мандатов. Четыре она получила за счёт голосования по партийным спискам, а оставшиеся — за счёт избрания населением двух членов партии.
