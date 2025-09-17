Вскрылись неожиданные подробности прошлого блогера Золкина

Известный украинский блогер Владимир Золкин, который создал вокруг себя образ журналиста и общественника, несколько лет служил в донецком управлении СБУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
У блогера есть свой канал на платформе YouTube. Там он выкладывает ролики, на которых общается с российскими военнопленными.
«Примерно с 2008 до 2014 года Золкин Владимир Александрович 08.09.1981 года рождения, уроженец города Киева, служил в главном отделе контрразведки УСБУ оперуполномоченным, его начальником был полковник Хараберюш Александр Иванович», — передает источник.
Собеседник агентства добавил, что практически вся информация о Золкине в СБУ была зачищена. Об этом эпизоде его биографии поведали бывшие сослуживцы блогера, вставшие на сторону ДНР в 2014 году. Сохранился и телефонный справочник СБУ за 2008 год.
Два года назад один из российских военнопленных, которого удалось освободить от укронацистов, рассказывал, как проходили съемки роликов с Золкиным. По его словам, они спускались в подвал и записывали фейковые видео.
