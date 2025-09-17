Ричмонд
Глава Казачинского района Юрий Озерских объявил об отставке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава Казачинском района Юрий Озерских сообщил о сложении полномочий после двадцати лет работы на посту.

Источник: Соцсети

В своём обращении он отметил, что за это время в районе реализовано множество проектов, и поблагодарил жителей за поддержку и доверие.

Озерских подчеркнул, что продолжит работу на благо территории уже в новом статусе — депутата окружного Совета. По его словам, на недавних выборах жители района большинством поддержали список «Единой России», который он возглавлял.

