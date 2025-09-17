Глава Казачинского района Юрий Озерских объявил об отставке

В своём обращении он отметил, что за это время в районе реализовано множество проектов, и поблагодарил жителей за поддержку и доверие.
Озерских подчеркнул, что продолжит работу на благо территории уже в новом статусе — депутата окружного Совета. По его словам, на недавних выборах жители района большинством поддержали список «Единой России», который он возглавлял.
Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.Читать дальше