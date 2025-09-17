Украинские боевики совершили атаку на Ростовскую область

Российские системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Ростовскую область. Было уничтожено несколько вражеских БПЛА, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районе», — написал глава региона.
Слюсарь также дополнил, что разрушений на земле не выявлено. Среди жителей региона пострадавших нет.
Ранее «МК» писал, что ВСУ устроили массовую атаку при помощи беспилотников. Было уничтожено более 40 воздушных целей.
