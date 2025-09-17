Генсек ООН выступил за проведение реформы Совбеза: он предлагает убрать «реалии 1945 года»

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что нынешний Совет Безопасности ООН нуждается в реформе, поскольку его состав отражает реалии 1945 года и не соответствует современному миру.
Гутерриш считает, что реформа Совета Безопасности ООН имеет «полный смысл», так как его нынешний состав создает проблему легитимности и затрудняет эффективную работу.
«Состав Совета Безопасности… соответствует миру 1945 года, и это создает не только проблему легитимности, но и проблему эффективности… Государства-члены должны серьезно рассмотреть вопрос о реформе», — сказал он, выступая на пресс-конференции в преддверии Генеральной Ассамблеи ООН,
Гутерриш отметил, что он стал первым главой ООН, который постоянно выступает за реформирование Совета Безопасности. Среди прочего, он рассмотрит предложения Франции и Великобритании об ограничении права вето в случаях, когда речь идет о массовых нарушениях прав человека.
По словам генсека ООН, в вопросе реформы Совета Безопасности уже «наблюдается прогресс». Однако, как он уточнил, окончательное решение по реформе и праву вето могут принять только государства — постоянные члены Совбеза.
Ранее США, Австралия, Япония и Индия призвали реформировать Совет Безопасности ООН. Речь шла о включении в этот орган новых постоянных членов из числа стран Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна и Азии.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя такое предложение, заявил, что у России есть своя позиция по реформированию Организации Объединенных Наций. Однако, как отметил официальный представитель Кремля, такие вопросы должны решаться консенсусом.
Напомним, президент России Владимир Путин выступил за реформу Организации Объединенных Наций (ООН). В интервью китайскому агентству «Синьхуа» он рассказал о взаимодействии сторон на площадке ООН. По его словам, контакты находятся на «беспрецедентно высоком уровне», но организации требуется реформа. Российский лидер подчеркнул, что Москва и Пекин выступают за восстановление авторитета организации.