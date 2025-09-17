Дарья Украинцева станет депутатом новосибирского заксобрания от «Новых людей»

Об этом сообщил депутат областного парламента от этой партии Илья Поляков.
«Нашим общим решением вместе с партийным руководством эта путевка в областной парламент достается моему давнему другу и соратнице. Дарья Украинцева — опытный политик, супруга нашего товарища Игоря Украинцева, который в настоящее время выполняет боевой долг на СВО», — отметил господин Поляков. Госпожа Украинцева уже работала депутатом заксобрания в 2015—2020 годах.
На выборах в этом году Дарья Украинцева возглавляла территориальную группу партсписка «Новых людей» в округе № 22. Согласно данным ГАС «Выборы», в этом округе партия набрала 34,5% голосов, опередив «Единую Россию» (32,12%).
Как писал «Ъ-Сибирь», партсписок «Новых людей» возглавляли вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков, а также депутаты заксобрания Дарья Карасева и Илья Поляков. По итогам голосования по спискам партия, набрав 7,91%, получила три мандата. Их распределение еще не завершено. Господин Поляков выиграл выборы в одномандатном округе № 22.