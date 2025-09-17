Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дарья Украинцева станет депутатом новосибирского заксобрания от «Новых людей»

Президент межрегионального фонда социально-экономических и общественно-политических исследований «Сибирская политика» Дарья Украинцева, баллотировавшаяся по партсписку партии «Новые люди», получит мандат депутата законодательного собрания Новосибирской области.

Источник: Reuters

Об этом сообщил депутат областного парламента от этой партии Илья Поляков.

«Нашим общим решением вместе с партийным руководством эта путевка в областной парламент достается моему давнему другу и соратнице. Дарья Украинцева — опытный политик, супруга нашего товарища Игоря Украинцева, который в настоящее время выполняет боевой долг на СВО», — отметил господин Поляков. Госпожа Украинцева уже работала депутатом заксобрания в 2015—2020 годах.

На выборах в этом году Дарья Украинцева возглавляла территориальную группу партсписка «Новых людей» в округе № 22. Согласно данным ГАС «Выборы», в этом округе партия набрала 34,5% голосов, опередив «Единую Россию» (32,12%).

Как писал «Ъ-Сибирь», партсписок «Новых людей» возглавляли вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков, а также депутаты заксобрания Дарья Карасева и Илья Поляков. По итогам голосования по спискам партия, набрав 7,91%, получила три мандата. Их распределение еще не завершено. Господин Поляков выиграл выборы в одномандатном округе № 22.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше