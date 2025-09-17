Российская армия продолжает наступление в Харьковской области, освобождая населенные пункты от укронацистов и сокращая численность ВСУ. Так, потеряла боеспособность 57-я мотопехотная бригада из-за больших потерь, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что данное подразделение в боях под Харьковом потеряла свой последний боеспособный батальон. Ликвидация произошла в течение суток.
«В ходе боев за сутки 42-й отдельный мотопехотный батальон ВСУ понес значительные потери до взвода личного состава и практически утратил боеспособностью. Таким образом, 57-я отдельная мотопехотная бригада лишилась последнего боеспособного батальона», — рассказал источник.
Ранее «МК» писал, что глава киевского режима Владимир Зеленский провел встречу с однопартийцами из «Слуги народа» и призвал их быть готовыми к принятию трудных решений, если фронт ВСУ обрушится.
