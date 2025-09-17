Ричмонд
Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного театра юного зрителя с 70-летием учреждения

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного академического театра юного зрителя с 70-летием со дня основания учреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«На протяжении своей истории театр вносит значительный вклад в формирование мировоззрения детей и юношества, любви к культуре и родной земле, — говорится в поздравлении. — Ваш коллектив находится в неустанном поиске, удивляет художественными открытиями и дарит поклонникам много интересных премьер».

Глава государства уверен, что коллектив театра продолжит добрые театральные традиции, будет и впредь работать так же плодотворно и самоотверженно на благо Беларуси.

Президент пожелал работникам театра крепкого здоровья, аншлагов и новых творческих успехов.

