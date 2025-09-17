Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного театра юного зрителя с 70-летием учреждения

«На протяжении своей истории театр вносит значительный вклад в формирование мировоззрения детей и юношества, любви к культуре и родной земле, — говорится в поздравлении. — Ваш коллектив находится в неустанном поиске, удивляет художественными открытиями и дарит поклонникам много интересных премьер».
Глава государства уверен, что коллектив театра продолжит добрые театральные традиции, будет и впредь работать так же плодотворно и самоотверженно на благо Беларуси.
Президент пожелал работникам театра крепкого здоровья, аншлагов и новых творческих успехов.