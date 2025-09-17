Лукашенко: традиции, преданность Родине и согласие в обществе будут всегда сплачивать белорусов

«Этот праздник является символом восстановления исторической справедливости и национального единения, послуживших основой развития и укрепления суверенной белорусской государственности, — говорится в поздравлении. — 17 сентября 1939 года разделенный поневоле народ нашей страны обрел целостность и свободу, что позволило белорусам стать полноправными хозяевами своей земли».
Поздравление Президента Беларуси с Днем народного единства.
Дорогие белорусы!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства.
Этот праздник является символом восстановления исторической справедливости и национального единения, послуживших основой развития и укрепления суверенной белорусской государственности.
17 сентября 1939 года разделенный поневоле народ нашей страны обрел целостность и свободу, что позволило белорусам стать полноправными хозяевами своей земли.
Благодаря объединению мы сохранили свои идентичность и исконные духовные ценности, отстояли в Великой Отечественной войне право на мирную жизнь, которую возродили и уверенно продолжаем.
Убежден, что мудрость и традиции прежних поколений, преданность Родине и согласие в обществе будут всегда сплачивать нас во имя процветания любимой Беларуси.
Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Александр Лукашенко.