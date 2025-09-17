Ричмонд
Лукашенко: традиции, преданность Родине и согласие в обществе будут всегда сплачивать белорусов

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем народного единства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Этот праздник является символом восстановления исторической справедливости и национального единения, послуживших основой развития и укрепления суверенной белорусской государственности, — говорится в поздравлении. — 17 сентября 1939 года разделенный поневоле народ нашей страны обрел целостность и свободу, что позволило белорусам стать полноправными хозяевами своей земли».

Александр Лукашенко подчеркнул, что благодаря объединению белорусы сохранили свои идентичность и исконные духовные ценности, отстояли в Великой Отечественной войне право на мирную жизнь, которую возродили и уверенно продолжают.

«Убежден, что мудрость и традиции прежних поколений, преданность Родине и согласие в обществе будут всегда сплачивать нас во имя процветания любимой Беларуси», — отметил белорусский лидер.

Президент пожелал всем белорусам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Поздравление Президента Беларуси с Днем народного единства.

Дорогие белорусы!

Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства.

Этот праздник является символом восстановления исторической справедливости и национального единения, послуживших основой развития и укрепления суверенной белорусской государственности.

17 сентября 1939 года разделенный поневоле народ нашей страны обрел целостность и свободу, что позволило белорусам стать полноправными хозяевами своей земли.

Благодаря объединению мы сохранили свои идентичность и исконные духовные ценности, отстояли в Великой Отечественной войне право на мирную жизнь, которую возродили и уверенно продолжаем.

Убежден, что мудрость и традиции прежних поколений, преданность Родине и согласие в обществе будут всегда сплачивать нас во имя процветания любимой Беларуси.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Александр Лукашенко.

