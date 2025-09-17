Ричмонд
Мадуро: США хотят установить в Венесуэле марионеточный режим

Мадуро призвал венесуэльское общество преодолеть все различия и разногласия, чтобы объединить республику.

Источник: Аргументы и факты

Власти США угрожают войной Венесуэле, стремятся захватить её природные богатства и собираются привести к власти в республике марионеточный режим, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро на заседании «Национального совета за суверенитет и мир».

«Правительство Соединённых Штатов Америки, нарушая все международные законы, договоры, соглашения и Устав ООН, подвергает нашу страну многогранной войне и в последние пять недель абсолютно отвратительной, преступной и аморальной угрозе», — подчеркнул глава государства.

Он призвал венесуэльское общество преодолеть все различия и разногласия, чтобы объединить республику и нейтрализовать опасность. По словам Мадуро, шаги США пробудили в Венесуэле «патриотический пыл, любовь к праву на мир, суверенитет и самоопределение».

Президент также отметил, что республика станет более демократическим, единым и сильным государством.

Напомним, 1 сентября Мадуро заявил, что Венесуэла подвергается самой большой за 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Он уточнил, что на венесуэльскую территорию нацелены восемь американских военных кораблей и одна атомная подводная лодка.

11 сентября стало известно, что в Венесуэле ввели в действие план активной обороны, в котором задействованы вооружённые силы и народное ополчение страны.

