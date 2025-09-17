Лукашенко поздравил белорусов с Днем народного единства

Глава государства отметил, что этот праздник является символом восстановления исторической справедливости и национального единения, что послужило основой развития и укрепления белорусской государственности.
17 сентября 1939 года разделенный поневоле народ нашей страны обрел целостность и свободу, что позволило белорусам стать полноправными хозяевами своей земли.
Беларусь, добавил президент, сохранила свою идентичность и исконные духовные ценности, отстояла право на мирную жизнь во время Великой Отечественной войны именно благодаря объединению.
Белорусский лидер убежден в том, что мудрость и традиции прошлых поколений, а также преданность Родине и согласие в обществе сплотят белорусов во имя процветания страны.