Лукашенко поздравил белорусов с Днем народного единства

МИНСК, 17 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем народного единства, сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Глава государства отметил, что этот праздник является символом восстановления исторической справедливости и национального единения, что послужило основой развития и укрепления белорусской государственности.

17 сентября 1939 года разделенный поневоле народ нашей страны обрел целостность и свободу, что позволило белорусам стать полноправными хозяевами своей земли.

сказал Лукашенко

Беларусь, добавил президент, сохранила свою идентичность и исконные духовные ценности, отстояла право на мирную жизнь во время Великой Отечественной войны именно благодаря объединению.

Белорусский лидер убежден в том, что мудрость и традиции прошлых поколений, а также преданность Родине и согласие в обществе сплотят белорусов во имя процветания страны.

