«Дышал через трубку и молился»: Российский штурмовик поделился историей выживания под водой

Для переправы использовалась верёвка, с её помощью перетаскивали лодку с провизией и бойцами. Во время операции группу атаковал FPV-дрон, который уничтожили. Сразу после этого Вооружённые силы Украины открыли миномётный огонь по российским военнослужащим. В ходе выполнения задачи Линза получил контузию левого уха и ранения ноги и ступни. Его перебросили на другой берег. Часть группы продолжила выполнение боевой задачи, уничтожив противника.
«Полминуты не прошло, как по нам открылся миномётный огонь. Не знаю, каким чудом, но я выжил. Лёг в воду, сломал камыш, вставил его в рот и молился. Дышал через трубку минут тридцать», — поделился штурмовик.
Ранее в ходе боёв за населённый пункт Новопетровское российский военнослужащий в одиночку уничтожил шестерых солдат противника. Эта ситуация стала переломным моментом в боях за населённый пункт. По словам командира, успешные действия штурмовика позволили создать условия для продвижения основных сил российской группировки войск.