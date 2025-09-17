Расчет РСЗО «Торнадо-С» ликвидировал танковый батальон и 60 солдат ВСУ

Российский расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» ликвидировал танковый батальон, колонну бронетехники и 60 военнослужащих ВСУ, рассказал замначальника расчета с позывным Сорок Четвертый.
«Самые крупные цели были — танковый батальон, колонна бронетехники и 60 человек личного состава противника», — говорит боец на видео, обнародованном Минобороны РФ.
Данный расчет РСЗО входит в группировку войск «Запад».
Управляемые снаряды «Торнадо-С», как отмечали в госкорпорации «Ростех», превосходят зарубежные аналоги по дальности применения и могуществу, а также способны эффективно прорываться через системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).