Расчет РСЗО «Торнадо-С» ликвидировал танковый батальон и 60 солдат ВСУ

Среди крупных пораженных целей расчета числится и украинская колонна бронетехники.

Источник: Аргументы и факты

Российский расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» ликвидировал танковый батальон, колонну бронетехники и 60 военнослужащих ВСУ, рассказал замначальника расчета с позывным Сорок Четвертый.

«Самые крупные цели были — танковый батальон, колонна бронетехники и 60 человек личного состава противника», — говорит боец на видео, обнародованном Минобороны РФ.

Данный расчет РСЗО входит в группировку войск «Запад».

Управляемые снаряды «Торнадо-С», как отмечали в госкорпорации «Ростех», превосходят зарубежные аналоги по дальности применения и могуществу, а также способны эффективно прорываться через системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).