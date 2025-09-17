Расчет РСЗО «Торнадо-С» ликвидировал танковый батальон и 60 солдат ВСУ

Управляемые снаряды «Торнадо-С», как отмечали в госкорпорации «Ростех», превосходят зарубежные аналоги по дальности применения и могуществу, а также способны эффективно прорываться через системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).