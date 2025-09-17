Ричмонд
Котенок: российские военные прорвались к улице Чкалова в Красноармейске

Военкор сообщил также о тяжелых боях в районе авторынка.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся в Красноармейске российским бойцам удалось выйти к улице Чкалова, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

По его информации, военнослужащие РФ, добравшиеся до улицы Чкалова из микрорайона Лазурный по территории микрорайона Южного, продвигаются к Дворцу пионеров.

Военкор сообщил также о тяжелых боях в окрестностях авторынка в центральной части города, а также о продвижении российских бойцов в районе улицы Торговой и автопредприятия «Укрстрой» на западе Красноармейска.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил aif.ru, что российские войска практически окружили Красноармейск.