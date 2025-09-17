Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин направил приветственное слово участникам конференции «Алтай — прародина тюрков»

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости использования общих страниц истории в качестве основы для гуманитарного взаимодействия и укрепления дружественных связей между народами. Его приветственное послание участникам II Международной научно-практической конференции «Алтай — прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации», проходящей в Манжероке (Республика Алтай), зачитал помощник российского лидера Владимир Мединский.

Источник: Life.ru

«Уверен, что общие страницы истории, ратные и трудовые свершения наших предков должны стать прочным фундаментом для успешного развития межрегионального и международного гуманитарного взаимодействия, укрепления дружбы и взаимопонимания между людьми», — говорится в приветственном слове главы государства.

Конференция посвящена обсуждению широкого круга научных вопросов, связанных с тюркологией, алтаистикой и происхождением народов Евразии. Одной из ключевых тем станет обсуждение совместных действий по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства. Организаторами мероприятия выступают Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество «Знание» и Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай.

Ранее Владимир Путин посетил Нижегородскую область, где наблюдал за основным этапом учений «Запад-2025». В ходе манёвров отрабатывались различные сценарии, направленные на локализацию возможной агрессии в отношении Союзного государства. Учения включали в себя управление объединёнными группировками войск и выработку совместных действий по нейтрализации угроз, возникающих на границах.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше