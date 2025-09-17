Путин направил приветственное слово участникам конференции «Алтай — прародина тюрков»

«Уверен, что общие страницы истории, ратные и трудовые свершения наших предков должны стать прочным фундаментом для успешного развития межрегионального и международного гуманитарного взаимодействия, укрепления дружбы и взаимопонимания между людьми», — говорится в приветственном слове главы государства.
Конференция посвящена обсуждению широкого круга научных вопросов, связанных с тюркологией, алтаистикой и происхождением народов Евразии. Одной из ключевых тем станет обсуждение совместных действий по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства. Организаторами мероприятия выступают Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество «Знание» и Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай.
Ранее Владимир Путин посетил Нижегородскую область, где наблюдал за основным этапом учений «Запад-2025». В ходе манёвров отрабатывались различные сценарии, направленные на локализацию возможной агрессии в отношении Союзного государства. Учения включали в себя управление объединёнными группировками войск и выработку совместных действий по нейтрализации угроз, возникающих на границах.