Политолог заявила о рисках из-за давления США на Венесуэлу

Гипотетическое устранение от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе конфликта с США может отразиться на России и ее интересах в Латинской Америке. Такое мнение в беседе с Lenta.Ru высказала политолог, старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ Ксения Коновалова-Алхименкова.
«Программа-максимум — это создать условия для отстранения Мадуро… Программа-минимум — напугать Венесуэлу, пробудив оппозицию и создав почву для выгодного торга по нефти», — рассказала политолог о намерениях США.
По ее словам, жесткая политика президента США Дональда Трампа в отношении Латинской Америки была неизбежна, однако давление Вашингтона на Венесуэлу станет важной проблемой для Москвы.
При этом Коновалова-Алхименкова назвала смещение Мадуро нереализуемым. Она уверена, что сейчас власти Венесуэлы готовы проявлять гибкость в выстраивании отношений с другими западными странами, что снизит риски полномасштабного конфликта с США.
Накануне CNN сообщила о планах США нанести удары по территории Венесуэлы. Отмечалось, что целью должны стать действующие там наркокартели, однако фактически Вашингтон может преследовать более широкий спектр целей, в том числе ударить по стране ради ослабления власти Мадуро.