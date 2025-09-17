Политолог заявила о рисках из-за давления США на Венесуэлу

Гипотетическое устранение от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе конфликта с США может отразиться на России и ее интересах в Латинской Америке. Такое мнение в беседе с Lenta.Ru высказала политолог, старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ Ксения Коновалова-Алхименкова.