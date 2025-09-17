«Активно работаем по окраине Константиновки — посёлок Червоное. Сейчас они практически не вылазят, увидеть противника — это редкость, в основном они короткими перебежками, контролируют воздух, чтобы выстраивать какие-либо передвижения. Потому что мы им всю землю перекрыли», — поведал военнослужащий.
Константиновка располагается в оккупированной ВСУ части Донецкой Народной Республики. Город находится западнее Часова Яра и северо-западнее Дзержинска. Оба этих населённых пункта были освобождены Вооружёнными силами России.
Ранее Министерство обороны сообщило об уничтожении замаскированного пункта временного размещения украинках военных на Купянском направлении. В ведомстве подчеркнули, что цель была поражена ударом реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировки «Запад» ВС РФ. Для корректировки огня использовались БПЛА.