Российские военные нашли способ парализовать ВСУ в Константиновке

Российские беспилотники практически полностью парализовали движение Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Константиновке, за которую в настоящее время ведутся сражения. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказал оператор БПЛА 299-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным Косарь.

Источник: Life.ru

«Активно работаем по окраине Константиновки — посёлок Червоное. Сейчас они практически не вылазят, увидеть противника — это редкость, в основном они короткими перебежками, контролируют воздух, чтобы выстраивать какие-либо передвижения. Потому что мы им всю землю перекрыли», — поведал военнослужащий.

Константиновка располагается в оккупированной ВСУ части Донецкой Народной Республики. Город находится западнее Часова Яра и северо-западнее Дзержинска. Оба этих населённых пункта были освобождены Вооружёнными силами России.

Ранее Министерство обороны сообщило об уничтожении замаскированного пункта временного размещения украинках военных на Купянском направлении. В ведомстве подчеркнули, что цель была поражена ударом реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировки «Запад» ВС РФ. Для корректировки огня использовались БПЛА.

