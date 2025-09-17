Зеленский заявил, что готов ко встрече с Путиным и Трампом без условий, но одно условие все-таки есть

«Я готов встретиться с президентом Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате… Я готов встретиться без каких-либо условий», — заявил Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News. Зеленский подчеркнул, что открыт к предложениям о встрече в любой стране, кроме России, из-за принципиальной позиции Киева.