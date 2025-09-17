Ричмонд
Зеленский заявил, что готов ко встрече с Путиным и Трампом без условий, но одно условие все-таки есть

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в трехстороннем или двустороннем формате без предварительных условий. Однако он исключил проведение переговоров в Москве.

Зеленский одобрил идею встречи с Путиным и Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в трехстороннем или двустороннем формате без предварительных условий. Однако он исключил проведение переговоров в Москве.

«Я готов встретиться с президентом Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате… Я готов встретиться без каких-либо условий», — заявил Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News. Зеленский подчеркнул, что открыт к предложениям о встрече в любой стране, кроме России, из-за принципиальной позиции Киева.

Ранее Зеленский уже заявлял о переговорах «в любом формате», сообщает издание «Взгляд». Российская сторона неоднократно говорила о готовности президента РФ Владимира Путина к проведению переговоров по разрешению конфликта на Украине в различных форматах, включая возможность трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.

