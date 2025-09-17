В Наманганской области запустили первую национальную ГЭС

Нарынский каскад ГЭС — это стратегический проект, направленный на развитие «зеленой» экономики и повышение благосостояния населения. В 2026 году планируют запуск второй и третьей станций, в 2027 году — оставшихся. Каждая из них будет иметь мощность 38 мегаватт и создаст новые рабочие места, добавили в пресс-службе.