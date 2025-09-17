Ричмонд
В Наманганской области запустили первую национальную ГЭС

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Наманганской области накануне ввели в эксплуатацию первый этап Нарынского каскада ГЭС. В ходе поездки в регион президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с новым энергетическим объектом, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: telegram sputnikuzbekistan

Старт строительству новых электростанций в Наманганской области руководитель страны дал в марте прошлого года.

В настоящее время АО «Узбекгидроэнерго» реализует проект строительства каскада из шести ГЭС на реке Нарын общей стоимостью свыше $428 млн и совокупной мощностью 228 мегаватт.

Первым этапом запущена ГЭС-1. Важно отметить, что она построена полностью на основе отечественных материалов и оборудования, что позволяет назвать ее первой национальной гидроэлектростанцией.

говорится в сообщении

ГЭС-1 рассчитана на выработку 171 млн киловатт-часов электроэнергии в год и создание 130 новых рабочих мест. Реализация проекта обеспечит электроэнергией 430 тыс. домохозяйств и позволит экономить ежегодно 290 млн кубометров газа, что эквивалентно почти 300 млрд сумов.

Поэтому Нарынский каскад имеет не только энергетическое, но и важное социальное и экономическое значение.

Впервые в истории гидроэнергетики Узбекистана здесь внедрены горизонтальные капсульные гидроагрегаты, отличающиеся высокой эффективностью даже при малом напоре воды, что открывает новую страницу в развитии национальной гидроэнергетики.

говорится в сообщении

На территории станции построили водосбросное сооружение, а также административные и сервисные здания, диспетчерский пункт.

Для защиты окружающей среды и благоустройства территории высадили 6 тыс. декоративных деревьев, весной планируют посадить еще 7 тыс. саженцев фруктовых деревьев.

В результате объект станет еще и центром экотуризма.

Нарынский каскад ГЭС — это стратегический проект, направленный на развитие «зеленой» экономики и повышение благосостояния населения. В 2026 году планируют запуск второй и третьей станций, в 2027 году — оставшихся. Каждая из них будет иметь мощность 38 мегаватт и создаст новые рабочие места, добавили в пресс-службе.

Глава республики находится в Наманганской области. В программе двухдневной поездки — ознакомление с новыми объектами в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и социальной сфере, а также проведение совещания по вопросам комплексного развития региона.

Шавкат Мирзиёев также примет участие в III Международном форуме «От бедности к благополучию».