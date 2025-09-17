Ричмонд
Экс-глава Молдавии призвал новый парламент заняться сближением с Гагаузией

КИШИНЕВ, 17 сен — РИА Новости. После парламентских выборов в Молдавии новым депутатам предстоит много работы по сближению с Гагаузией и снятию всех преград, что были построены прежним руководством страны, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы» Владимир Воронин.

Источник: © РИА Новости

Суд в Кишиневе 5 августа приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Гуцул назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита опротестовала решение суда в Апелляционной палате, пока Гуцул находится в СИЗО в Кишиневе несмотря на то, что у нее двое маленьких детей.

В нарушение конституции башкан (глава — ред.) Гагаузии не утверждена до сих пор членом правительства. Это чисто бабские конфликты. Потом еще ее с двумя малолетними детьми держат в заключении… Сейчас тем, кто придет после выборов к власти, предстоит большая работа по сближению с гагаузами, чтобы снять все преграды, которые они настроили", — заявил Воронин.

По его словам, Кишинев применил совершенно неправильный подход к отношениям с автономией.

«Как может гагаузский избиратель, гагаузский народ относиться к центральной власти в Кишиневе? Они этим самым дискредитировали саму суть, само основание Гагаузской автономии, сам закон об особом статусе Гагаузии. Дискредитировали полностью», — подчеркнул экс-президент.

Проведение парламентских выборов запланировано в Молдавии на 28 сентября.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

