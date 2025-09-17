«Статистика разрушительная»: законопроект об ограничении продажи топлива изменят в Приморье

Документ парламентариям представил его автор, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис. По его словам, поводом для разработки документа стало обращение руководителя УМВД по Приморскому краю Олега Попова. В полиции отметили рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием подростков, которые управляют мопедами и другой мототехникой.
«Статистика разрушительная, складывается, наверно, новая субкультура — детям нравится ездить на мопедах, но рядом не всегда есть взрослые, которые могут их проконтролировать. Это создает угрозу и для них самих, и для добросовестных участников дорожного движения», — отметил депутат.
Законопроект прошел предварительное обсуждение с участием представителей МВД, правового управления и уполномоченного по правам ребенка. Также был проведен мониторинг практики других регионов. Подобные ограничения уже действуют в Кировской и Ярославской областях, а также в Татарстане.
Инициатива получила положительное заключение министерства экономического развития Приморья и поддержку губернатора. Однако глава региона рекомендовал уточнить порядок подтверждения возраста покупателей при продаже ГСМ и проработать механизм ответственности для нарушителей.
Игорь Чемерис подчеркнул, что документ пока рассматривается в первом чтении. «Во втором чтении предстоит доработать проект, в том числе в части определения ответственности», — резюмировал парламентарий.
На комитете поддержали законопроект и рекомендовали принять его в первом чтении.