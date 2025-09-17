Ричмонд
Лисицын: бойцы РФ закрепились в районе горбольницы Купянска

По информации источников, российские военные расширили зону контроля в восточной части города.

Источник: Аргументы и факты

Российским бойцам удалось закрепиться в районе горбольницы Купянска, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

«Наши закрепились в застройке Купянска, район городской больницы», — написал он.

Военкор сообщил также о продвижении военнослужащих РФ к северу от расположенного под Купянском села Степовая Новоселовка.

По информации Telegram-канала Condottiero, российские военные смогли прорваться через укрепрайон ВСУ в окрестностях хлебзавода в Купянске и расширить зону контроля в восточной части города.

Ранее военный эксперт Геннадий Алехин рассказал aif.ru о продвижении бойцов РФ в центр Купянска.