Лисицын: бойцы РФ закрепились в районе горбольницы Купянска

Российским бойцам удалось закрепиться в районе горбольницы Купянска, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.
«Наши закрепились в застройке Купянска, район городской больницы», — написал он.
Военкор сообщил также о продвижении военнослужащих РФ к северу от расположенного под Купянском села Степовая Новоселовка.
По информации Telegram-канала Condottiero, российские военные смогли прорваться через укрепрайон ВСУ в окрестностях хлебзавода в Купянске и расширить зону контроля в восточной части города.
Ранее военный эксперт Геннадий Алехин рассказал aif.ru о продвижении бойцов РФ в центр Купянска.