Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Денис Паслер завел канал в мессенджере Max

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сразу после вступления в должность завел канал в российском мессенджере Max, сообщил он в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

Глава региона добавил, что продолжит вести и другие соцсети. «Здесь я буду регулярно информировать вас о значимых событиях, проектах и инициативах по развитию региона, а также важных решениях правительства Свердловской области. Остаюсь на связи и на других платформах», — сказано в сообщении на площадке.

Владимир Путин подписал закон о создании в России многофункционального сервиса обмена информацией 24 июня. Платформа объединит функционал мессенджера, а также сервисы государственных и муниципальных услуг. К концу июня в Max зарегистрировался 1 млн человек.

Ранее канал в Max открыло правительство Свердловской области, о запуске канала также объявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога.