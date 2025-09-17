Губернатор Ленобласти Дрозденко раскрыл важный элемент учений «Запад-2025»

На базе 69-й мотострелковой дивизии в Ленинградской области российские и белорусские военные отрабатывали задачи, требующие максимальной слаженности: разведку, применение беспилотников, действия артиллерии и танков, а также работу штурмовых групп.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что главное в учениях не количество техники, а подход. Он отметил, что войска учатся бить с хирургической точностью, сохраняя инфраструктуру и жизни.
Когда беспилотники находят цель, артиллерия метит точно, а штурмовые группы заходят по безопасным направлениям, видно, что ребята действуют уверенно и спокойно, без лишней суеты.
Особую благодарность губернатор выразил бойцам, которые делятся реальным опытом, помогая солдатам быстрее ориентироваться в бою, действовать увереннее и поддерживать друг друга в сложных условиях, что в результате сохраняет жизни и делает армию эффективной.