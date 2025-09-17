Ричмонд
В Астане стартовал VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий

В Астане сегодня, 17 сентября 2025 года, началось пленарное заседание VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий под председательством Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Мероприятие проходит во Дворце независимости. Форум обещает стать самым масштабным за всю историю проведения по событийной насыщенности. Всего в эти дни Астана встречает свыше 700 человек из 60 стран мира.

В работе Съезда принимают участие представители ислама, христианства, иудаизма, буддизма, индуизма, даосизма, синтоизма и других религий, а также международных организаций и духовных центров со всего мира.

Ранее сообщалось, что истинная цель Съезда — на деле продемонстрировать созидательную силу всех религий и объединить усилия духовных лидеров для совместных действий по разрешению глобальных противоречий и актуальных проблем современности.

18 сентября состоятся II Форум молодых религиозных лидеров, а также экспертный круглый стол, куда приглашены ученые из Оксфордского центра, Роттердамского университета и других научных мировых институтов.