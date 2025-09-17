В Астане стартовал VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий

Мероприятие проходит во Дворце независимости. Форум обещает стать самым масштабным за всю историю проведения по событийной насыщенности. Всего в эти дни Астана встречает свыше 700 человек из 60 стран мира.
В работе Съезда принимают участие представители ислама, христианства, иудаизма, буддизма, индуизма, даосизма, синтоизма и других религий, а также международных организаций и духовных центров со всего мира.
Ранее сообщалось, что истинная цель Съезда — на деле продемонстрировать созидательную силу всех религий и объединить усилия духовных лидеров для совместных действий по разрешению глобальных противоречий и актуальных проблем современности.
18 сентября состоятся II Форум молодых религиозных лидеров, а также экспертный круглый стол, куда приглашены ученые из Оксфордского центра, Роттердамского университета и других научных мировых институтов.