Госсобрание Башкирии получит новые полномочия

Госсобрание Башкирии могут наделить новыми полномочиями. Соответствующий законопроект депутаты башкирского парламента рассмотрят на пленарном заседании в первом чтении 25 сентября.
Депутаты смогут приглашать на заседания представителей органов местного самоуправления и заслушивать информацию об их деятельности, уточнил председатель Госсобрания Константин Толкачёв. По словам спикера, принятие данного закона улучшит более тесную координацию между разными уровнями публичной власти.
«Наделение парламента республики правом заслушивания отчетов глав муниципальных образований основано на принципе верховенства закона и необходимости повышения ответственности местных властей перед населением, — сказал Константин Толкачёв. — Закон создаст дополнительные механизмы для открытого диалога, позволит депутатам напрямую получать информацию о решении актуальных проблем на местах, будь то вопросы благоустройства, работы коммунальных служб или социальной поддержки граждан. При этом о вмешательстве в оперативную деятельность муниципалитетов речь не идет. Новое полномочие носит исключительно информационный, контрольный характер. Прозрачность работы органов местного самоуправления послужит улучшению качества жизни людей в городах и районах республики».
Кроме того, находящийся в ведении парламента республики вопрос согласования назначения на должность премьер-министра правительства Башкирии и его заместителей дополняется коррелирующим полномочием по решению вопроса о недоверии или доверии указанным должностным лицам.