Госсобрание Башкирии получит новые полномочия

«Наделение парламента республики правом заслушивания отчетов глав муниципальных образований основано на принципе верховенства закона и необходимости повышения ответственности местных властей перед населением, — сказал Константин Толкачёв. — Закон создаст дополнительные механизмы для открытого диалога, позволит депутатам напрямую получать информацию о решении актуальных проблем на местах, будь то вопросы благоустройства, работы коммунальных служб или социальной поддержки граждан. При этом о вмешательстве в оперативную деятельность муниципалитетов речь не идет. Новое полномочие носит исключительно информационный, контрольный характер. Прозрачность работы органов местного самоуправления послужит улучшению качества жизни людей в городах и районах республики».