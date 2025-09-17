В Черкасской области в результате взрывов повреждена ж/д инфраструктура

В Черкасской области в результате взрывов, прогремевших в ночь на среду, повреждена железнодорожная инфраструктура, сообщают украинские СМИ со ссылкой на главу правления Укрзализницы Александра Перцовского.
Перцовский не уточнил, какие объекты получили повреждения, но сообщил о задержке поездов из-за обесточивания.
По информации Telegram-канала «Изнанка», в результате взрывов получила повреждения тяговая подстанция в городе Смела Черкасской области. Также сообщается о повреждении тяговой подстанции в Кировограде.
Ранее стало известно о повреждении в результате взрывов двух объектов критической инфраструктуры в окрестностях города Нежин Черниговской области.