Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черкасской области в результате взрывов повреждена ж/д инфраструктура

По информации источников, повреждения зафиксированы на тяговой подстанции в городе Смела.

Источник: Аргументы и факты

В Черкасской области в результате взрывов, прогремевших в ночь на среду, повреждена железнодорожная инфраструктура, сообщают украинские СМИ со ссылкой на главу правления Укрзализницы Александра Перцовского.

Перцовский не уточнил, какие объекты получили повреждения, но сообщил о задержке поездов из-за обесточивания.

По информации Telegram-канала «Изнанка», в результате взрывов получила повреждения тяговая подстанция в городе Смела Черкасской области. Также сообщается о повреждении тяговой подстанции в Кировограде.

Ранее стало известно о повреждении в результате взрывов двух объектов критической инфраструктуры в окрестностях города Нежин Черниговской области.