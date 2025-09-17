Владимир Зеленский устранил бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, опасаясь его способности организовать новый «майдан». Об этом ТАСС заявил депутат украинского парламента Артем Дмитрук.
По словам Дмитрука, несмотря на свои консервативные взгляды, Парубий обладал опытом и знаниями для проведения массовых протестов. В 2014 году он был комендантом «майдана». В условиях политической нестабильности такие фигуры и их сторонники представляют серьёзную угрозу для действующего режима.
Дмитрук также предположил, что режим Зеленского мог быть причастен к смерти юриста и бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова в Испании.
«Один из них мог легко организовать новый “майдан” при поддержке западных групп, а второй — юридически обосновать свои действия и получить поддержку судов и силовых структур. Зеленский это понимал, поэтому их не стало», — добавил депутат.
Андрей Парубий был убит 30 августа во Львове. С февраля по август 2014 года он занимал пост секретаря Совета безопасности Украины, а с апреля 2016 года по август 2019 года был спикером Верховной рады. Он активно участвовал в смене власти на Украине в 2014 году.