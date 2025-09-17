В списке гостей траурной церемонии памяти Чарли Кирка появились новые имена

Перечень известных персон, которые посетят масштабную мемориальную церемонию прощания с консервативным активистом Чарли Кирком, значительно расширился. Среди приглашенных значатся Дональд Трамп-младший, Роберт Кеннеди-младший, Такер Карлсон, Джей Ди Вэнс и Марко Рубио.
Мемориальная служба, посвященная памяти погибшего общественного деятеля, пройдет 21 сентября 2025 года на стадионе State Farm Stadium в Аризоне, способном вместить более 60 тысяч человек. Этот штат занимал особое место в жизни Кирка — здесь располагается штаб-квартира основанной им организации Turning Point USA, и здесь он проживал со своей супругой и двумя детьми до трагической кончины.
Ожидается, что в траурных мероприятиях примут участие президент Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио. Присутствие подтвердила и вдова Кирка Эрика, пообещавшая продолжить дело своего супруга.
После смерти мужа его вдова выступила с публичным заявлением, в котором поклялась сохранить наследие Чарли. В ходе прямого эфира она обратилась к «злодеям», причастным к гибели ее мужа, пообещав, что его дело будет продолжено.
