В списке гостей траурной церемонии памяти Чарли Кирка появились новые имена

Мемориальная служба, посвященная памяти погибшего общественного деятеля, пройдет 21 сентября 2025 года на стадионе State Farm Stadium в Аризоне, способном вместить более 60 тысяч человек. Этот штат занимал особое место в жизни Кирка — здесь располагается штаб-квартира основанной им организации Turning Point USA, и здесь он проживал со своей супругой и двумя детьми до трагической кончины.