Смольный отвел 25 млрд рублей на поддержку бойцов СВО в 2026 году

Из бюджета Санкт-Петербурга в 2026 году 25 млрд рублей потратят на поддержку участников СВО и их семей, следует из проекта городского бюджета на 2026−2028 годы.

Сумма в 25 млрд рублей заложена без учета резервного фонда. Еще часть средств будет направлена оттуда, фонд в 2026 году составит 45 млрд рублей, уточнили в комитете финансов. В текущем году на поддержку бойцов СВО из городской казны было выделено 29 млрд рублей.

По словам вице-губернатора Алексея Корабельникова, это направление является одним из приоритетных в статье социальной поддержки петербуржцев. Никакого снижения суммы, выделенной на участников боевых действий, не планируется, заключил чиновник.