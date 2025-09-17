Токаев раскрыл секрет этнической и религиозной толерантности

17 сентября 2025 года началось пленарное заседание VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий под председательством Касым-Жомарта Токаева. Форум обещает стать самым масштабным за всю историю проведения по событийной насыщенности. Всего в эти дни Астана встречает свыше 700 человек из 60 стран мира.