Лисицын: бойцы РФ входят в восточную часть Степногорска

В Запорожской области российские бойцы заходят с востока в поселок Степногорск, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.
«ВС РФ входят в восточную часть Степногорска», — написал он.
Военкор сообщил также о ведении российскими войсками боев за расположенное рядом со Степногорском село Приморское.
По информации Telegram-канала «Фронтовая птичка», в боях за Степногорск участвуют военнослужащие 247-го и 108-го десантно-штурмовых полков ВДВ.
«Штурмовые группы работают слаженно и уверенно, действуют грамотно, практически без санитарных потерь», — отмечается в сообщении.
Ранее командир отряда спецназа с позывным Викинг рассказал о продвижении российских десантников к Степногорску.