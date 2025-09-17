Ричмонд
Над Россией сбили восемь дронов ВСУ. Военная операция, день 1302-й

Ночью 17 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Три БПЛА сбиты над Ростовской областью, еще три над Брянской областью. По одному беспилотнику уничтожено над территорией Воронежской и Курской областей. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:10 Депутат Верховной рады Вадим Ивченко выразил недовольство тем, что Бельгия уже больше года не передает обещанные Украине истребители F-16. Бельгия еще в 2023 году обещала передать Украине первые 2 из 45 своих старых F-16, но это пока не сделано в связи с задержками в поставках приобретенных у США им на замену в 2018 году 34 новых F-35.

8:59 Российские войска нанесли удар по военной транспортной логистике ВСУ в городе Запорожье, сообщил РИА Новости Владимир Рогов.

8:42.

8:35 РИА Новости: десантники 299-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии уничтожили пункт дислокации ВСУ, расположенный в поселке Червоное в Константиновке ДНР.

8:21 Минобороны: операторы ударных беспилотников 85-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группы войск поразили склад и пункт временной дислокации ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении.

8:09 ? Минобороны: дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 8 украинских БПЛА.

▪️ три — над территорией Ростовской области,

▪️ три — над территорией Брянской области,
▪️ один — над территорией Воронежской области,
▪️ один — над территорией Курской области.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1302-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

