Над Россией сбили восемь дронов ВСУ. Военная операция, день 1302-й

9:10 Депутат Верховной рады Вадим Ивченко выразил недовольство тем, что Бельгия уже больше года не передает обещанные Украине истребители F-16. Бельгия еще в 2023 году обещала передать Украине первые 2 из 45 своих старых F-16, но это пока не сделано в связи с задержками в поставках приобретенных у США им на замену в 2018 году 34 новых F-35.