Над Россией сбили восемь дронов ВСУ. Военная операция, день 1302-й

9:10 Депутат Верховной рады Вадим Ивченко выразил недовольство тем, что Бельгия уже больше года не передает обещанные Украине истребители F-16. Бельгия еще в 2023 году обещала передать Украине первые 2 из 45 своих старых F-16, но это пока не сделано в связи с задержками в поставках приобретенных у США им на замену в 2018 году 34 новых F-35.
8:59 Российские войска нанесли удар по военной транспортной логистике ВСУ в городе Запорожье, сообщил РИА Новости Владимир Рогов.
8:35 РИА Новости: десантники 299-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии уничтожили пункт дислокации ВСУ, расположенный в поселке Червоное в Константиновке ДНР.
8:21 Минобороны: операторы ударных беспилотников 85-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группы войск поразили склад и пункт временной дислокации ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении.
8:09 ? Минобороны: дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 8 украинских БПЛА.
▪️ три — над территорией Ростовской области,
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1302-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.