Гуттериш заявил об отсутствии оптимизма по вопросу мира на Украине

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Его слова приведены на сайте ООН.
«Я не испытываю оптимизма в отношении краткосрочных перспектив мирного процесса на Украине В настоящий момент позиции сторон во многом несовместимы», — сказал Гутерриш.
Он подчеркнул, что ООН призывает немедленно прекратить огонь. Одно из труднопреодолимых разногласий, по словам Гуттериша, это позиция по территориальному вопросу. Военные действия скорее всего продолжатся «еще какое-то время», считает генсек ООН.
Москва исключала возможность территориальных уступок. Президент России Владимир Путин 1 августа заявил, что условия Москвы для урегулирования не поменялись с прошлого лета — тогда Путин перечислил ряд условий для мирных переговоров: вывод украинских войск с территории республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также признание этих территорий и Крыма в составе России, а также отказ Киева от вступления в НАТО.