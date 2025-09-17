Гуттериш заявил об отсутствии оптимизма по вопросу мира на Украине

Москва исключала возможность территориальных уступок. Президент России Владимир Путин 1 августа заявил, что условия Москвы для урегулирования не поменялись с прошлого лета — тогда Путин перечислил ряд условий для мирных переговоров: вывод украинских войск с территории республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также признание этих территорий и Крыма в составе России, а также отказ Киева от вступления в НАТО.