Утративший доверие губернатора Грушевой победил на выборах в Искитиме

Явка составила около 30%. Грушевой уже подал заявление об отставке с поста главы посёлка. Ранее в мае 2025 губернатор Новосибирской области инициировал иск о его досрочной отставке, который был удовлетворен судом. В 2024 году в посёлке также возбуждено уголовное дело о хищении 116 млн рублей в МУП «Расчетно-кассовый центр р. п. Линево», был введен режим повышенной готовности из-за слабой подготовки к зиме.