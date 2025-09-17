Глава киевского режима Владимир Зеленский заказал бывшего спикера Рады Андрей Парубия, так как боялся, что тот устроит «майдан» против него. Об этом заявил украинский депутат Артем Дмитрук, передает ТАСС.
«Парубий, пусть и с устаревшими взглядами, знал и умел организовать “майдан”. Он был комендантом “майдана” 2014 года. В условиях нынешней нестабильности такие политические субъекты и их группы представляют смертельную опасность для режима», — отметил парламентарий.
Депутат отметил, что за ликвидацией экс-советника и юриста Виктора Януковича Андрея Портнова в Испании также стоит режим Зеленского. По признанию Дмитрука, Парубий мог организовать «майдан», а Портнов — все это юридически оформить. При этом они могли заручиться поддержкой силовиков и судей. Поэтому Зеленский их и устранил.
Ранее «МК» писал, что, по заявлению депутат Рады Дмитрука, режим Зеленского причастен к покушению на президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании. Также след Киева есть и в убийстве соратника американского лидера Чарли Кирка, добавил он.
