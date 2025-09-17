В Раде назвали главного заказчика убийства Парубия

Депутат отметил, что за ликвидацией экс-советника и юриста Виктора Януковича Андрея Портнова в Испании также стоит режим Зеленского. По признанию Дмитрука, Парубий мог организовать «майдан», а Портнов — все это юридически оформить. При этом они могли заручиться поддержкой силовиков и судей. Поэтому Зеленский их и устранил.