Подполье: ВС РФ нанесли удар по заводу систем наведения для ракет под Черкассами

Российские силы нанесли удар по стратегически важному предприятию военно-промышленного комплекса Украины — заводу «Оризон» в городе Смела Черкасской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: Life.ru

«Смела — серия ударов, после первых взрывов пропало электричество. Взрывы слышали в направлении радиоприборного завода “Оризон”. Специализируется на изготовлении радиотехнического оборудования, средств объективного контроля для БПЛА, систем наведения для ракет», — приводит его слова РИА «Новости».

Лебедев уточнил, что после удара территория между улицами Мазура и Промышленная была оцеплена, а работникам предприятий предоставили выходной до особого распоряжения.

Координатор подполья добавил, что город Смела представляет собой важный логистический узел для поставок военной техники и оборудования ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях. По его информации, завод «Оризон» производил критически важные компоненты для беспилотников и систем наведения ракетного вооружения.

Ранее Министерство обороны сообщило о ликвидации скрытого пункта временного размещения украинских военных на Купянском направлении. В ведомстве отметили, что цель была поражена с помощью удара реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировкой «Запад» Вооружённых сил России. Для корректировки огня также применялись беспилотные летательные аппараты.

