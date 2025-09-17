Ричмонд
Токаев наградил патриарха Кирилла орденом «Алтын Кыран» — высшей наградой Казахстана

АСТАНА, 17 сен — Sputnik. Знаком высшей степени отличия Республики Казахстан, вручаемым за исключительные государственные заслуги перед страной — орденом «Алтын Кыран» (Орден Золотого Орла), президент Касым-Жомарт Токаев наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

Глава государства приветствовал главу Русской православной церкви, прибывшего в Астану для участия в VIІI Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

По его словам, встреча станет еще одним важным шагом на пути углубления сотрудничества между Казахстаном и Россией.

Я хотел бы прежде всего выразить Вам искреннюю признательность за решение быть здесь вместе с нами в дни проведения Съезда. Ваше участие, по сути дела, является ключевым с точки зрения достижения искомого успеха данного Форума. Мы с искренним уважением относимся к Вам. Вы знаете, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами, союзниками.

сказал он

Патриарх Кирилл отметил, что миссией Русской православной церкви всегда была связана с укреплением мира и взаимопонимания между людьми.

Посещение вашей благословенной страны всегда у меня сопровождалось и в настоящий момент сопровождается повышенным уровнем положительных эмоций. Казахстан — это дружественная страна. Мы действительно веками жили вместе. Сейчас государства разные, но это не мешает сохранять узы дружбы, взаимной поддержки и сотрудничества.

сказал патриарх

В Астане стартует VIII Съезд мировых и традиционных религий с участием Токаева и патриарха Кирилла.

