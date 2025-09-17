Токаев наградил патриарха Кирилла орденом «Алтын Кыран» — высшей наградой Казахстана

Глава государства приветствовал главу Русской православной церкви, прибывшего в Астану для участия в VIІI Съезде лидеров мировых и традиционных религий.
По его словам, встреча станет еще одним важным шагом на пути углубления сотрудничества между Казахстаном и Россией.
Я хотел бы прежде всего выразить Вам искреннюю признательность за решение быть здесь вместе с нами в дни проведения Съезда. Ваше участие, по сути дела, является ключевым с точки зрения достижения искомого успеха данного Форума. Мы с искренним уважением относимся к Вам. Вы знаете, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами, союзниками.
Патриарх Кирилл отметил, что миссией Русской православной церкви всегда была связана с укреплением мира и взаимопонимания между людьми.
Посещение вашей благословенной страны всегда у меня сопровождалось и в настоящий момент сопровождается повышенным уровнем положительных эмоций. Казахстан — это дружественная страна. Мы действительно веками жили вместе. Сейчас государства разные, но это не мешает сохранять узы дружбы, взаимной поддержки и сотрудничества.
В Астане стартует VIII Съезд мировых и традиционных религий с участием Токаева и патриарха Кирилла.