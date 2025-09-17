Главные новости 17 сентября 2025 года

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что состав Совета безопасности ООН не соответствует реалиям современного мира, поэтому нуждается в изменении. По его словам, основная группа стран Совбеза была определена еще в 1945 году, а сейчас туда требуется включить на постоянной основе другие государства, например, африканские.