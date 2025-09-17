Главные новости 17 сентября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 17 сентября 2025.
Генсек ООН призвал провести реформу Совета безопасности
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что состав Совета безопасности ООН не соответствует реалиям современного мира, поэтому нуждается в изменении. По его словам, основная группа стран Совбеза была определена еще в 1945 году, а сейчас туда требуется включить на постоянной основе другие государства, например, африканские.
Противники Трампа вывели на Виндзорский замок его фото с Эпштейном
Визит американского президента Дональда Трампа в Великобританию омрачился скандалом — проекцию фотографии политика с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, вывели на стену Виндзорского замка. Полиция задержала четверых участников акции.
Дмитриев призвал разоблачить «машину фальшивых нарративов»
Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев отреагировал на видео ссоры директора ФБР с сенатором-демократом, рассказывающем о вмешательстве России в выборы в США. В соцсети X он призвал остановить «машину фальшивых нарративов» политиков левых сил, глубинным государством и СМИ.
Стало известно о нежелании Британии вводить санкции против Индии
The Times сообщил, что Лондон не намерен вводить вторичные санкции за покупку российской нефти в отношении Нью-Дели, чтобы оказать давление на Москву. По данным газеты, рестрикции противоречат соглашению о свободной торговле между Индией и Британией, которое заключили в июле Кир Стармер и Нарендра Моди.
Стубб рассказал об операции НАТО «Восточный страж»
Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что операция НАТО «Восточный страж» только на первоначальном этапе будет направлена на укрепление ПВО Польши, а затем распространится на восточные рубежи Финляндии и Норвегии. Операция по защите границ стран альянса, граничащих с РФ, стартовала после инцидента с дронами в Польше.