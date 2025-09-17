Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с очередными дерзкими требованиями к странам Запада. По его убеждению, они должны больше думать про Украину, а не отношения с Россией, передает его слова Sky News.
«Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине — потому что это вопрос сегодняшнего дня, это происходит прямо сейчас», — заявил он.
Зеленский снова пожаловался на несправедливость Запада по отношению к Незалежной. По его мнению, она заключается в обсуждении партнерами Киева, кто какие санкции будет вводить против России.
Ранее «МК» писал, что завершение специальной военной операции будет означать окончание режима Владимира Зеленского. Это же условие поставит под угрозу и жизнь самого действующего главы украинской администрации.
