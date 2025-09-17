Поезда на Украине задерживаются из-за повреждений энергетических подстанций

«Имеем задержки пассажирских поездов Одесского и Днепровского направлений. Часть рейсов следуют изменёнными маршрутами, уже задействовано 20 резервных тепловозов… Что касается международных стыковок, в частности в Хелме и Перемышле, мы уже на связи с диспетчерскими командами иностранных железных дорог и координируем пересадки, ожидания поездов и ускоренный пограничный контроль», — говорится в сообщении.
Также указывается, что в пригородном сообщении возможны задержки и временные изменения маршрутов. В настоящее время специалисты проводят восстановительные работы.
Напомним, ранее сообщалось о взрыве в поезде, перевозившем боеприпасы, в Киевской области. В момент происшествия рядом находился пассажирский поезд № 730, следовавший по маршруту Харьков-Перемышль. В результате повреждения контактной сети поезд был вынужден остановиться, сотни пассажиров были эвакуированы в близлежащую лесополосу.