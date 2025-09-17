Поезда на Украине задерживаются из-за повреждений энергетических подстанций

«Имеем задержки пассажирских поездов Одесского и Днепровского направлений. Часть рейсов следуют изменёнными маршрутами, уже задействовано 20 резервных тепловозов… Что касается международных стыковок, в частности в Хелме и Перемышле, мы уже на связи с диспетчерскими командами иностранных железных дорог и координируем пересадки, ожидания поездов и ускоренный пограничный контроль», — говорится в сообщении.