«Газа в огне»: названа главная цель наземного вторжения вглубь города

«Это постепенный процесс. Здесь нет разделения на черное и белое. Но вчерашний день стал большим шагом вперед в проведении операций на местах, — сказал один из представителей ЦАХАЛа. — Этот этап определяется скоординированным и постепенным маневром, объединяющим точные разведывательные данные, воздушные и наземные силы, нацеленным на центральный оплот ХАМАСА и направленным на ослабление его контроля в этом районе».