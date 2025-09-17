«Газа в огне»: названа главная цель наземного вторжения вглубь города

Во вторник Израиль начал наземное наступление на город Газа, о котором он давно мечтал, направив на улицы танки и дистанционно управляемые бронемашины, начиненные взрывчаткой, вопреки международной критике и выводам комиссии ООН о том, что он совершает геноцид на палестинской территории.
«Газа в огне. Армия обороны Израиля наносит удар по инфраструктуре террористов железным кулаком», — написал министр обороны Израиля Исраэль Кац в социальной сети, когда атака началась ранним утром, добавив: «Мы не отступим, пока миссия не будет завершена».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целями наступления были «разгром противника и эвакуация населения», опустив любое упоминание об освобождении оставшихся израильских заложников, что до сих пор было постоянно заявляемой целью войны. Семьи заложников и их сторонники протестовали во вторник возле резиденции Нетаньяху в Иерусалиме, обвиняя его в том, что он бросил их близких, пишет The Guardian.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что стало ясно, что Израиль не заинтересован в мирном исходе.
«Израиль полон решимости идти до конца и не открыт для серьезных переговоров о прекращении огня, что может иметь драматические последствия с точки зрения Израиля», — утверждает генсек Гутерриш.
Официальные представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что две дивизии были задействованы в наземном наступлении к центру города Газа, а одна дивизия окружила его. Они подсчитали, что вторгшимся силам будут противостоять до 3000 боевиков ХАМАСАа и его союзников, и заявили, что израильские войска будут продвигаться осторожно.
«Это постепенный процесс. Здесь нет разделения на черное и белое. Но вчерашний день стал большим шагом вперед в проведении операций на местах, — сказал один из представителей ЦАХАЛа. — Этот этап определяется скоординированным и постепенным маневром, объединяющим точные разведывательные данные, воздушные и наземные силы, нацеленным на центральный оплот ХАМАСА и направленным на ослабление его контроля в этом районе».
Одним из основных видов оружия, используемого в наступлении, являются бронетранспортеры старой модели, переоборудованные таким образом, чтобы ими можно было управлять дистанционно, и начиненные взрывчаткой. Согласно израильским сообщениям, их пригоняют к предполагаемым позициям ХАМАС и подрывают.
Министерство здравоохранения Газы сообщило во вторник днем, что за предыдущие 24 часа было убито 59 человек и 386 ранено, в результате чего официальное число палестинцев, погибших за почти два года войны, достигло почти 65 000 человек. Есть опасения, что реальное число значительно выше.
Наземное наступление было начато в тот день, когда группа экспертов ООН по правам человека опубликовала доклад, обвиняющий Израиль в совершении геноцида.
«Очевидно, что существует намерение уничтожить палестинцев в Газе посредством действий, соответствующих критериям, изложенным в конвенции о геноциде», — заявила Нави Пиллэй, председатель комиссии по расследованию ситуации на оккупированной палестинской территории и в Израиле.
Министерство иностранных дел Израиля отвергло доклад комиссии как «искаженный и лживый».
Однако еврейское государство столкнулось с угрозой растущей изоляции, продолжая свое наступление, констатирует The Guardian. В среду Европейская комиссия должна была представить государствам-членам план по введению «мер давления на израильское правительство с целью изменения курса в отношении войны в Газе», заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС эстонка Кая Каллас.
«Наземное наступление Израиля в Газе еще больше усугубит и без того отчаянную ситуацию», — сказала эстонка Каллас, добавив: «Это будет означать больше смертей, больше разрушений и больше перемещенных лиц».
«Приостановление торговых льгот и введение санкций в отношении министров-экстремистов и агрессивно настроенных поселенцев стало бы четким сигналом о том, что ЕС требует прекращения этой войны», — утверждает брюссельская эстонка.
Нетаньяху стремился подготовить страну к большей экономической изоляции в своей речи в понедельник, в которой он сказал, что ей придется «адаптироваться к экономике с особенностями автаркии», предполагая, что она должна быть более самостоятельной с меньшим количеством торговых возможностей, пишет The Guardian.
Жители города Газа сообщили о ночных интенсивных бомбардировках, которые продолжались до начала наземного наступления. Армия обороны Израиля считает, что 40% из примерно 1 миллиона жителей города Газа и его окрестностей к настоящему времени покинули его после приказа Израиля об эвакуации. Израиль предупредил оставшихся, чтобы они следовали за ними и бежали на юг.
По данным ООН, за последний месяц 140 000 человек покинули город Газа, направляясь на юг. Тесс Ингрэм, представитель Юнисеф, агентства ООН по защите детей, заявила, что для перемещенного населения нет безопасного убежища.
«Бесчеловечно ожидать, что почти полмиллиона детей, избитых и травмированных более чем 700 днями непрекращающегося конфликта, сбегут из одного адского места и окажутся в другом, — утверждает Ингрэм. — У людей действительно нет выбора — оставаться в опасности или бежать в место, которое, как они также знают, опасно».
Говорящий на арабском языке представитель Армии обороны Израиля полковник Авичай Адраи объявил: «Армия обороны Израиля приступила к демонтажу террористической инфраструктуры ХАМАСА в городе Газа».
«Город Газа — опасная зона боевых действий. Оставаясь в городе, вы подвергаетесь опасности», — написал он в социальных сетях.
Когда во вторник утром появились новости о наземных операциях, Нетаньяху присутствовал на слушаниях по делу о коррупции в суде Тель-Авива и использовал оскорбление в качестве аргумента, почему он не может посещать длительные или частые судебные заседания. Его критики уже давно утверждают, что он затянул войну в Газе, чтобы отложить выборы, остаться на своем посту и тем самым сохранить свой юридический иммунитет, напоминает The Guardian.
Наземное наступление было начато сразу после двухдневного визита госсекретаря США Марко Рубио, который пообещал «непоколебимую» поддержку Израиля со стороны США. Как только началось наземное наступление, Дональд Трамп возложил вину на ХАМАС, заявив журналистам в Белом доме, что боевикам «придется дорого заплатить», если они будут использовать выживших заложников в качестве живого щита во время штурма.