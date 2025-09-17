Ранее сообщалось, что командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) дало указание боевикам добить раненных украинских солдатами из других подразделений в районе населённого пункта Ставки в Донецкой Народной Республике. По словам источника агентства, это касается 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ.