ЦИК Молдовы продолжает прием заявок на проведение соцопросов и экзитполов

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы продолжает прием заявок на проведение опросов общественного мнения о политических предпочтениях избирателей, экзитполов, а также регистрацию интервьюеров в период избирательной компании на парламентских выборах, которые пройдут 28 сентября.

Источник: Sputnik.md

Так, обращения для получения разрешений на проведение опросов общественного мнения можно подавать в ЦИК до 18 сентября. При этом последние результаты опросов общественного мнения, разрешенных ЦИК в избирательный период, будут опубликованы за два дня до дня выборов, то есть 25 сентября.

Для организации экзитполов в день голосования запросы можно подавать не позднее 21 сентября, уточнили в ЦИК.

В ведомстве подчеркнули, что в день выборов, 28 сентября, до 21.00, то есть закрытия участков для голосования в стране, публикация результатов любых опросов общественного мнения о политических предпочтениях избирателей запрещена.

После 21.00 могут быть обнародованы только результаты экзитполов, афтерполов и опросов общественного мнения о политических предпочтениях избирателей, которые были представлены общественности до дня выборов.

напомнили в ЦИК

Парламентские выборы в Молдове пройдут 28 сентября. ЦИК откроет в день голосования 2274 избирательных участка, из них только 12 будут предназначены для жителей левобережья Днестра. За рубежом будет работать 301 пункт для голосования.