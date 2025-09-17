ЦИК Молдовы продолжает прием заявок на проведение соцопросов и экзитполов

Так, обращения для получения разрешений на проведение опросов общественного мнения можно подавать в ЦИК до 18 сентября. При этом последние результаты опросов общественного мнения, разрешенных ЦИК в избирательный период, будут опубликованы за два дня до дня выборов, то есть 25 сентября.