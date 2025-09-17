Молдавия погибает, заявил экс-президент

«Нынешняя власть четыре года бездельничала, четыре года грабила народ различными способами, а сейчас перешла к форме подачек. Подачек для детей, которые идут в школу, подачек для пенсионеров, подачек для инвалидов, подачек для участников тех или иных каких-то операций, подачек для больных. То есть подкупают народ копейками, чтобы потом у них же тырить миллионы, миллиарды. Вот в каких условиях проходит нынешняя избирательная кампания», — отметил Воронин.