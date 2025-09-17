Армия России взяла под полный контроль участок административной границы ЛНР

«В ходе развития успеха на краснолиманском направлении в районе Ямполя в ДНР наши войска продвинулись по направлению населённого пункта, в результате чего под полный контроль ВС РФ перешёл участок административной границы соседней ЛНР протяжённостью более 2 километров», — сообщил Марочко.
Под контролем украинских сил на данный момент остаются два участка территории ЛНР в районах населённых пунктов Новогригоровка (Новоегоровка) и Петровское (Грековка), а также небольшой участок в так называемой серой зоне в Серебрянском лесничестве.
Ранее стало известно, что российская армия освободила в Днепропетровской области от сил ВСУ населённый пункт Новониколаевка. Информацию подтвердили в Минобороны страны. Взять под контроль данную территорию удалось подразделениям группировки войск «Восток».