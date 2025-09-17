Ричмонд
Токаев предложил закрепить роль духовных лидеров в борьбе с климатическими изменениями

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 17 сентября на пленарном заседании VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий обратил внимание, что природные изменения происходят быстрее в Центральной Азии, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Токаев отметил, что мир столкнулся с климатическими угрозами, и в Центральной Азии они ощущаются особенно остро.

Природные изменения здесь происходят быстрее, чем в среднем по миру. В нашем регионе есть засуха, тают ледники, снижаются запасы пресной воды. Духовные традиции всех народов учат верить в природу и жить в гармонии с окружающим миром, потому что Земля — это наш общий дом, данный Творцом, и забота о нем — наша общая обязанность.

озвучил глава государства

Президент подчеркнул, что климатические изменения и их последствия — это не только научный или экономический вопрос, но и фундаментальный нравственный вызов.

Перед лицом потенциальной экологической катастрофы критически важно усилить международное единство и координацию усилий на глобальном и региональном уровне. Поэтому предлагаю в рамках встречи обсудить инициативу разработки совместного документа о роли религиозных лидеров в борьбе с климатическими изменениями. В документе можно закрепить ряд принципов экологической ответственности, опираясь на духовные ценности и делая основной акцент на поддержку уязвимых регионов.

дополнил Касым-Жомарт Токаев

В Астане сегодня, 17 сентября 2025 года, проходит пленарное заседание VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий под председательством Касым-Жомарта Токаева.