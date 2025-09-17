За спроецированную на Виндзорский замок провокационную картинку с Трампом арестованы четверо

Четверо в Британии арестованы после того, как изображения Трампа и Эпштейна были показаны в Виндзорском замке перед визитом президента США. Трамп прибыл в Великобританию поздно вечером во вторник с беспрецедентным вторым государственным визитом, в ходе которого его будет принимать король Карл III.
Четыре человека были арестованы после того, как изображения Дональда Трампа рядом с умершим сексуальным преступником Джеффри Эпштейном были проецированы на Виндзорский замок, где британский король Карл III должен принять президента США во время его государственного визита в Великобританию, пишет The Guardian.
Трамп прибыл в Великобританию поздно вечером во вторник с беспрецедентным вторым государственным визитом, а в среду король Карл III встретит его в Виндзорском замке, расположенном примерно в 25 милях к западу от Лондона.
Ранее во вторник протестующие развернули огромный баннер с фотографией Трампа и Эпштейна возле Виндзорского замка, а позже спроецировали несколько изображений этих двоих на одну из башен замка.
В заявлении британской полиции говорится, что четверо взрослых были арестованы по подозрению в злонамеренных сообщениях после «несанкционированной демонстрации» в Виндзорском замке, которую они назвали «публичным трюком». Четверо остаются под стражей, пишет The Guardian.
Демократы в Палате представителей США на прошлой неделе обнародовали письмо, которое Трамп якобы написал Эпштейну на день рождения более 20 лет назад, хотя Белый дом отрицал его подлинность.
Письмо также было спроецировано на замок вместе с фотографиями жертв Эпштейна, новостными роликами об этом деле и полицейскими отчетами.
Публикация этого письма вновь привлекла внимание к проблеме, которая стала «политической занозой в заднице президента», отмечает The Guardian.
Хотя Дональд Трамп призвал своих сторонников отойти от этой темы, интерес к подробностям о преступлениях Эпштейна и о том, кто еще мог знать о них или быть причастным к ним, остается высоким.
Трамп дружил с Эпштейном до того, как стал президентом, но поссорился с бывшим финансистом за несколько лет до его смерти в тюрьме в 2019 году, напоминает The Guardian.
В письме на день рождения сексуального преступника содержался текст предполагаемого диалога между Трампом и Эпштейном, в котором Трамп называет его «приятелем» и говорит: «Пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом». Текст заключен в грубый набросок силуэта обнаженной женщины, отмечает The Guardian.