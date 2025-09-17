Путин поздравил премьер-министра Индии Моди с 75-летним юбилеем

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летним юбилеем, отметив его большой личный вклад в укрепление партнерства Москвы и Нью-Дели.
«Уважаемый господин премьер-министр, примите сердечные поздравления по случаю вашего 75-летнего юбилея, — говорится в послании российского лидера, опубликованном на сайте Кремля. — Своей деятельностью во главе правительства вы снискали высокое уважение соотечественников и огромный авторитет на мировой арене. Под вашим руководством Индия добилась впечатляющих достижений в социальной, экономической и научно-технической областях».
«Вы вносите большой личный вклад в укрепление особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами, в развитие взаимовыгодного российско-индийского сотрудничества на различных направлениях», — подчеркнул Путин в поздравлении Моди.
Москва и Нью-Дели продолжат диалог по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня, отметил Путин в поздравлении.
«Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями. И мы, конечно, продолжим конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», — говорится в послании российского лидера.