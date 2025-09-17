Лебедев: КАБы поразили солдат ВСУ, готовившихся форсировать Днепр у Херсона

В Херсонской области нанесен бомбовый удар по украинским военным, готовившимся к форсированию Днепра, сообщил в среду в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его информации, удар нанесен по лесополосам в окрестностях сел Дарьевка, Никольское Садовое, куда боевики ВСУ доставили большое количество плавсредств для форсирования Днепра.
«Только что по полюбившимся бандеровцам посадкам прилетели КАБы …. Часа через два-три в Николаев со стороны Херсона приедет несколько “скорых” и несколько авто с надписью “груз-200”», — написал он.
Ранее сообщалось о серии взрывов, прогремевших в ночь на среду на базе снабжения ВСУ в Кировограде.